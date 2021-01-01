الشعبية: قرار تأخير وخصم مخصصات الشؤون اعتداء على حقوق الفقراء

غزة /سما/

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، إقدام السلطة الفلسطينية على عدم صرف كامل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تُدفع لعدد من الأُسر الأكثر فقراً بين أبناء الشعب الفلسطيني، واصفةً هذه الخطوة بالاعتداء الواضح والصريح والمتعمد على حقوق الفقراء والمهمشين ولا يمكن تبريره على الإطلاق.

وأكدت الجبهة في تصريح صحفي، أن الحكومة ووزارة التنمية تستمر ودون تراجع في هذه السياسة التي تفاقم من أوضاع شعبنا، خصوصاً أن هذا الخصم غير المبرر جاء بعد سلسلة من التأجيل والتأخير والتعطيل المتعمد لصرف هذه المخصصات رغم أنه يجري تحويلها عبر تمويل خارجي لبعض الأسر المهمشة، والتي كانت قبل الخصومات الأخيرة لا تَسُد الرمق وأقل بكثير من الحد الأدنى الذي يكفل عيشاً آدمياً لهذه الأُسر التي باتت وبعد الخصومات الأخيرة عرضة للمزيد من الإفقار والحرمان والتهميش وهي على أبواب عيد الفطر.

ودعت الجبهة، السلطة للتراجع عن قرار تقليص مخصصات الشؤون الاجتماعية والعمل الدؤوب على زيادة قيمتها وصرفها فوراً خلال الساعات المقبلة قبل حلول العيد، مع توسيع رقعة الشرائح التي تصل إليها وجعلها منتظمة وثابتة وتحديداً في ظل الظروف القاسية التي يواجهها شعبنا مع استمرار تفشي جائحة كورونا واشتداد حُمى الهجمة الصهيونية التي تلاحقه.

وختمت الشعبية تصريحا، مؤكدة على أن واجب السلطة بالدرجة الأولى توفير فرص العمل لأبناء شعبنا لتحريرهم من دوائر العوز والبطالة على أن توفِر لمن لا يستطيع الانخراط في سوق العمل ضماناً مالياً وصحياَ ثابتاَ يكفل له العيش الكريم ويمكنه من الصمود في وجه آلة الحرب والإرهاب الصهيونية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعي أحمد مجدلاني، صباح اليوم الأحد، عن صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكلًا لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة، يوم غد الاثنين.

وقال مجدلاني: إنه "سيتم صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، بقيمة 750 شيكلًا لكل المستفيدين من برنامج الأسر الفقيرة".