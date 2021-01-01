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مواجهات مع الاحتلال بالقرب من بابي العامود والساهرة

الأحد 09 مايو 2021 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال بالقرب من بابي العامود والساهرة



القدس المحتلة /سما/

اندلعت مواجهات مع الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قرب بابي العامود والساهرة وفي شارع السلطان سليمان الرابط بينهما.

واعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على المواطنين الخارجين من الصلاة في المسجد الاقصى في مشهد بات يتكرر يوميا في شهر رمضان.

ومنع جنود الاحتلال المقدسيين من التواجد في ساحة باب العامود وطردوا المتواجدين هناك إلى شارع نابلس القريب.

وفي بلدة سلوان المجاورة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان ولم يبلغ عن وقوع اصابات في المكان.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح التي اعتدت على أهالي الحي والمتضامنين هناك واعتقلت عددا منهم وأصابت آخرين بجروح.

#مواجهات #باب العامود #المسجد الاقصى

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