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دائرة الإنتاج الفني في حركة حمـ ـاس تشيد بتضامن الوسط الفني العربي مع أهالي القدس

الأحد 09 مايو 2021 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة الإنتاج الفني في حركة حمـ ـاس تشيد بتضامن الوسط الفني العربي مع أهالي القدس



غزة /سما/

أشادت دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس، مساء اليوم الأحد، بتضامن الوسط الفني العربي مع أهالي القدس وحي الشيخ جراح.

وقالت دائرة الإنتاج في بيان لها:" تشيد دائرة الإنتاج الفني في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتضامن الوسط الفني العربي مع مرابطي القدس وأهالي الشيخ جراح ونصرتهم في قضيتهم العادلة ضد العدو الصهيوني المجرم، الذي يرتكب بحقهم جرائم ضد الإنسانية والقيم والأعراف الدولية متمثلة في التهجير القسري لشعبنا الفلسطيني، في إجراءات ممنهجة من أجل إحلال مستوطنين صهاينة في بيوتهم وأحياءهم".

وأضاف البيان:" وإننا إذ نثمن هذا التضامن لما فيه من تعبير حقيقي عن الضمير العربي واصطفافه مع العدل والحق ضد الجور والظلم، لنوجه دعوة عاجلة لجميع الفنانين في العالم العربي والإسلامي للمشاركة في حملة المؤازرة والنصرة لأهالي القدس والشيخ جراح".

#حركة حماس #الوسط الفني العربي #حي الشيخ جراح #القدس

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