إصابات واعتقالات في الشيخ جراح والعيسوية والطور

القدس المحتلة /سما/

أُصيب عدد من المقدسيين، واعتُقل 3 أشخاص على الأقل، إثر تجدد مواجهات مع مستوطنين، في حيّ الشيخ جراح، وقرب حي العيسوية والطور، في مدينة القدس المحتلة، الأحد.

ففي الشيخ جراح، ذكرت جمعية "الهلال الأحمر" أن طواقمها "تتعامل مع إصابة بالضرب المبرح"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب للمستشفى.

واندلعت المواجهات إثر قيام مستوطنين من منظمة "فتية التلال" المتطرفة بأداء رقصات وأغانٍ استفزازية، قرب حي العيسوية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول إن" للأنباء.

وتدخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمساندة المستوطنين، وأطلقت قنابل صوت وغاز مسيل للدموع تجاه الشباب الفلسطينيين. وأسفرت المواجهات عن إصابة فلسطيني نتيجة تعرضه للضرب، واعتقال آخر.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" في بيان: "طواقمنا تعاملت مع إصابة حجر بالرأس بعد مواجهات بين المستوطنين والشبان الفلسطينيين على أحد مداخل بلدة الطور" كذلك.

وقالت الشرطة في بيان، إن عناصرها باشروا "بنشاط لإعادة النظام لسابقه بواسطة استخدام وسائل لتفريق الحشد في أعقاب مظاهرة عنيفة في الجامعة العبرية في منطقة ’هار تسوفيم’ في القدس".

وادعت الشرطة أن "المظاهرة تخلّلت إلقاء الحجارة من مئات المتظاهرين نحو أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة، وإلقاء القبض على 3 مشتبهين".