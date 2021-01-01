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اعتباراً من غد الإثنين.. داخلية غزة: غرامات مالية بحق المركبات والمنشآت المخالفة

الأحد 09 مايو 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتباراً من غد الإثنين.. داخلية غزة: غرامات مالية بحق المركبات والمنشآت المخالفة



غزة /سما/

أعلن العميد فايق المبحوح، رئيس خلية إدارة أزمة كورونا بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء الأحد، أن الأجهزة الشرطية المختصة ستشرع بتشديد متابعة التزام المواطنين في المركبات بارتداء الكمامة، وفرض غرامات مالية على المركبات المخالفة.

وأوضح العميد "المبحوح"، في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي في إطار تشديد متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف "المبحوح"، أن الأجهزة الشرطية ستواصل تشديد المتابعة على التزام المحال التجارية والمنشآت كافة بالإجراءات الوقائية، مؤكداً أنه سيتم إغلاق المنشآت المخالفة، وفرض غرامات مالية على أصحابها.

ولفت إلى أنه سيتم منع استقبال المواطنين المخالفين لإجراءات السلامة والوقاية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، في إطار تشديد إجراءات السلامة والوقاية.

وقال إن مباحث كورونا بالشرطة وسائر الأجهزة المختصة، ستقوم بمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات اعتباراً من صباح غد الإثنين 10 مايو 2021.

وأهاب مدير عام العمليات المركزية بجميع المواطنين لرفع مستوى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية؛ حرصاً على السلامة العامة.

#العميد فايق المبحوح #غزة #ارتداء الكمامات #غرامات مالية #وزارة الداخلية

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