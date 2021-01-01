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الحسيني يُحذر من ارتفاع وتيرة التوتر في القدس غدًا الإثنين

الأحد 09 مايو 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحسيني يُحذر من ارتفاع وتيرة التوتر في القدس غدًا الإثنين



رام الله /سما/

حذّر رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، اليوم الأحد، من ارتفاع وتيرة التوتر يوم غد الإثنين، الذي يصادف "يوم توحيد القدس".

وأكّد الحسيني في بيانٍ صحفي، على أنّ القدس بحاجة الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي والدوليّ، لأجل التصدي للمخططات الاستعمارية القائمة على تفريغها من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين وطمس الهوية العربية الاسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة، والاستهداف المبرمج للمقدسات وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك.

وأوضح أنّ إرهاب المستوطنين لن يزيد شعبنا إلا إصرارًا على التمسك بحقوقه المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس.

ودعا إلى ضرورة أخذ المزيد من الحيطة والحذر يوم غد الاثنين دفاعًا عن عاصمتنا المحتلة ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في وجه دعوات المستوطنين لمسيرات داخل البلدة القديمة.

وأشار إلى أنّ ما حصل في المسجد الأقصى من اعتداء واسع من قبل قوات الاحتلال، ما هو إلا تحضير وبالتواطؤِ مع المنظمات اليهودية المتطرفة، لاقتحام واسع للمسجد الأقصى ترافقه اعتداءات على الفلسطينيّين يوم غد الاثنين.

#القدس #منظمة التحرير #عدنان الحسيني

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