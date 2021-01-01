"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعًا طارئاً بشأن الأوضاع في القدس

جدة /سما/

تستعد منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماعًا طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، ذلك يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الأوضاع في القدس.

وسيبحث الاجتماع الاعتداءات "الإسرائيلية" المتصاعدة في مدينة القدس، بما في ذلك خطة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

وسيناقش الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني