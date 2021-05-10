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نقابة موظفي غزة تعلن الاضراب الشامل في وزارات ومؤسسات القطاع الحكومي

الأحد 09 مايو 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة موظفي غزة تعلن الاضراب الشامل في وزارات ومؤسسات القطاع الحكومي



غزة /سما/

قررت نقابة موظفي غزة اليوم الاحد، اعلان الاضراب الشامل في وزارات ومؤسسات القطاع الحكومي لعدم استجابة الجهات الإدارية في غزة، لمطلب صرف دفعة مالية لموظفي القطاع العام من مستحقاتهم المتراكمة لدى وزارة المالية قبل عيد الفطر،

وقالت في بيان لها انه وفي ظل عدم استجابة هذه الجهات وخاصة لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية لهذه المطالب، وابداء اعذار غير متفهمة ، لا تراعي الظروف الخاصة والعصيبة التي يمر بها موظفينا، والذين تحملوا وتفهموا على مدار أعوام الظروف الصعبة والمبررات التي تقدمها وزارة المالية لعدم الإيفاء لهم بحقوقهم الوظيفية قررت الاضراب الشامل في الوزارات والمؤسسات الحكومية غدا الاثنين 10/5/2021

واستثنت النقابة من الاضراب مراكز واقسام الطوارئ والعمليات في وزارة الصحة، والبريد لصرف المنحة القطرية.

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