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"أم جهاد" تكشف مستجدات ملف شهداء 2014

الأحد 09 مايو 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أم جهاد" تكشف مستجدات ملف شهداء 2014



غزة /سما/

كشفت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير عن مستجدات ملف شهداء عدوان 2014 على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء بغزة علاء البراوي إنه تم عقد اجتماع اليوم مع "ام جهاد" تم من خلاله مناقشة مستجدات الملف.

وأوضح أن الوزير قالت إن المؤسسة بدأت بإدخال ملف شهداء 2014 إلى حاسوبها وسيتم إنهاء هذه الخطوة مع نهاية شهر مايو الجاري.

وأضاف أنه سيتم عقب ذلك عرض الملف على طاولة مجلس الوزراء لتحديد المبلغ الذي سيصرف وعدد الأسر المستفيدة، قبل أن تمم عملية الصرف.

يشار إلى أن الوزير قالت في تصريحات سابقة، إن الرئيس محمود عباس قد أعطى أوامره ببدء استيعاب شهداء 2014 ضمن كشوفات المؤسسة.

#مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى #انتصار الوزير #شهداء 2014

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