الجيش الاسرائيلي: تحديد عمليتي إطلاق من غزة باتجاه الغلاف والقبة الحديدية تعترض

غزة /سما/

أفادت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الاحد، بأن صفارات الانذار قد دوت في مستنوطنات الغلاف.

وأشارت المصادر الى أن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بعسقلان وشاطئ عسقلان ولخيش وزيكيم وياد مردخاي ونتيف هعتسرا، لافتة الى سماع دوي انفجارات في الأجواء ناتجة عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

ذكر موقع مفزاك درومي ، أن "القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين في سماء شاطئ عسقلان".

فيما أوضح موقع القناة 13 الاسرائيلية، الى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخ والثاني سقط في منطقة مفتوحة أو في المياه.

الى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه وفي أعقاب إطلاق صافرات الإنذارات تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترضت القبة الحديدية عملية إطلاق واحدة.