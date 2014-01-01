  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الاسرائيلي: تحديد عمليتي إطلاق من غزة باتجاه الغلاف والقبة الحديدية تعترض

الأحد 09 مايو 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي: تحديد عمليتي إطلاق من غزة باتجاه الغلاف والقبة الحديدية تعترض



غزة /سما/

أفادت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم الاحد، بأن صفارات الانذار قد دوت في مستنوطنات الغلاف.

وأشارت المصادر الى أن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بعسقلان وشاطئ عسقلان ولخيش وزيكيم وياد مردخاي ونتيف هعتسرا، لافتة الى سماع دوي انفجارات في الأجواء ناتجة عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

ذكر موقع مفزاك درومي ، أن "القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين في سماء شاطئ عسقلان".

فيما أوضح موقع القناة 13 الاسرائيلية، الى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخ والثاني سقط في منطقة مفتوحة أو في المياه.

الى ذلك قال المتحدث باسم  الجيش الإسرائيلي، إنه وفي أعقاب إطلاق صافرات الإنذارات تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترضت القبة الحديدية عملية إطلاق واحدة.

#غزة #صواريخ غزة #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له

الضيف على مفترق سرايا غزة : التحذير الاخير ..

أين سقط الصاروخ الصيني؟

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الاحتلال يقرر إغلاق بحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر

"يسرائيل هيوم": حماس وفتح تلعبان بالنار.. ومن الصعب التحكم بلهيب القدس!

رواتب

فصيل فلسطيني يهاجم وزير التنمية الاجتماعية بسبب شيكات الشؤون: أين ذهبت أموال الفقراء؟

هنية يبعث رسالة لزعماء وقادة دول عربية وإسلامية: تصعيد الاحتلال تجاوز كلّ الخطوط الحمراء!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية