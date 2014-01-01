انشقاق في أحزاب اليمين بشأن دعم نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

حدث انشقاق اليوم الأحد في موقف الأحزاب اليمينية من دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليكون رئيس الوزراء المقبل في الحكومة.

وحسب موقع "والا"، قدم عضوا الكنيست عن حزب يهودت هتوراة مئير بوروش ويسرائيل إيشلر طلبًا لنتنياهو لترك منصبه كرئيس للوزراء لمدة عام ونصف لمرشح آخر حتى يمكن تشكيل حكومة يمينية.

وأكدا أن الحكومة اليمينية ستشمل رئيس يمينا نفتالي بينيت، ورئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر، وحزب شاس، والليكود، ويهدوت هتوراة والصهيونية الدينية.

بدوره قال رئيس حزب شاس أرييه درعي إنه وحزبه وعدوا في جميع الحملات الانتخابية الأربعة بأنهم سيدعمون بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء.