بتمويل من الهلال الإماراتي.. مركز فتا ينفذ مشروع إفطار الصائم في قطاع غزة

غزة /سما/

بتمويل كريم من الهلال الأحمر الإماراتي، نفذ المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا" مشروع إفطار الصائم - رمضان 2021 بتوزيع 5000 طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.

وشملت عملية التوزيع التي أشرف عليها فريق العمل التطوعي في"فتا" كافة محافظات غزة

وجرت العادة أن يتلقى سنويا عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة طرودا غذائية رمضانية ضمن مشروع إفطار الصائم بدعم إماراتي

وثمن مركز فتا الدعم الإماراتي الكبير للشعب الفلسطيني لما له من أهمية بالغة خصوصا في شهر رمضان.

وفي سبيل إدخال بهجة العيد في نفوس الأطفال من الاسر الفقيرة والأيتام نفذ المركز مشروع كسوة العيد بتمويل من الهلال الاماراتي.

حيث استفاد 1800 طفل من المشروع بواقع 200 الف درهم اماراتي

وأثنت الأسر المستفيدة من مشروع إفطار الصائم وكسوة العيد على الدور الإنساني للهلال الأحمر الاماراتي في دعمهم ومساعدتهم ،موجهين رسائل الشكر والمحبة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على وقفات العز الإماراتيه المتواصلة مع الشعب الفلسطيني.