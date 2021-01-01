مسؤول في شرطة الاحتلال: ارتقاء شهيد في القدس سيؤدي إلى تصعيد خطير

القدس المحتلة /سما/

نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد 9 مايو 2021، عن مسؤولين بشرطة الاحتلال تقديرهم أن استشهاد أي فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في القدس المحتلة سيؤدي إلى تصعيد كبير من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول في شرطة الاحتلال قوله إن عدم ارتقاء أي شهيد حتى الآن خلال المواجهات في القدس يعتبر انجازاً للشرطة،

وقال المسؤول إن استشهاد أي فلسطيني في القدس سيؤدي إلى توسع رقعة المواجهات إلى كل الضفة الغربية والقطاع، وسيتدهور الوضع الأمني كثيراً.

وبحسب القناة العبرية فإن المستويات الأمنية عرضت خلال جلسة تقييم الأوضاع التي عقدت يوم أمس برئاسة "نتنياهو" تقديراتها حول الأوضاع الحالية.

وجاء في التقديرات أن مسيرة الأعلام التي يخطط لإقامتها المستوطنون غداً ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل إضافي.

وبحسب القناة العبرية فقد تم منح شرطة الاحتلال الإسرائيلي الصلاحية لإلغاء هذه المسيرة في حال اضطروا لذلك.

وشهدت الأيام الماضية استهدافاً واضحاً للمصلين في المسجد الأقصى أسفر عن إصابات بجراح متفاوتة كان اللافت فيها التركيز على العين من قبل شرطة الاحتلال.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قال الليلة الماضية إن "قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده".

وفي وقتٍ سابق، وجه الضيف تحذيرا شديدا وواضحا للاحتلال الإسرائيلي إن لم يتوقف عن استهداف أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذين يتهددهم خطر التهجير القسري الجماعي لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وأكد القائد العام للقسام في تصريحه بأن "قيادة المقاومة والقسام لن تقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً، إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال".