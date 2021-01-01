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الجزائر تدين “الاعتداءات العنصرية والمتطرفة” للاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين

الأحد 09 مايو 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تدين “الاعتداءات العنصرية والمتطرفة” للاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين



الجزائر /سما/

 أدانت الجزائر، اليوم الأحد، “الاعتداءات العنصرية والمتطرفة” للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر تدين “بأشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى المبارك”.

وأدان بيان الخارجية الجزائرية “المحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية”.

ودعت الجزائر “المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي للتحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية ولسياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وأكدت الجزائر “تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مجددة “موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

#الجزائر #الاعتداءات الاسرائيلية #المسجد الاقصى

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