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نقابة الموظفين بغزة تطالب "المالية" بالوقوف عند التزاماتها

الأحد 09 مايو 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين بغزة تطالب "المالية" بالوقوف عند التزاماتها



غزة /سما/

نظمت نقابة الموظفين في القطاع الحكومي بغزة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بمدينة غزة للمطالبة بصرف دفعة مالية للموظفين قبل عيد الفطر السعيد.

وشارك في الوقفة عشرات الموظفين الغاضبين مطالبين وزارة المالية بصرف دفعة مالية قبل عيد الفطر.

وطالب نقيب الموظفين في قطاع غزة كمال موسى وزارة المالية بصرف دفعة مالية للموظفين تعزيزا لصمودهم وحفاظا على استمرار تقديم خدمتهم.

وشدد على أن الموظف خط أحمر ولن نتركه ولن نتخلى عنه وسنبقى به ومعه ندافع عن حقوقه ونطالب برفع الظلم والقهر الوظيفي عنه.

وطالب موسى، وزارة المالية بالعمل على تحسين الدفعة المالية وصولًا للراتب الكامل إضافة إلى توسيع العمل بالبرامج للاستفادة من المستحقات وتسديد أقساط مرابحات ما قبل 2014 من المستحقات بالكامل وخصم فاتورة كهرباء الموظفين بالكامل.

وأكد نقيب الموظفين، أن فعاليات النقابة ستستمر وتتصاعد إذا لم يتم الالتزام بدفعة قبل العيد وهي مطلب الحد الأدنى ولو أدى ذلك إلى تعطيل العمل وإعلان الإضراب في الوزارات.

وطالبت النقابة في بيانها جمهور الموظفين الالتفاف حول نقابتهم وفعالياتها وأكدت أن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع بالإرادة والتصميم.

وطالبت النقابة جموع الموظفين انتظار بيانها القادم حول الفعاليات اللاحقة عبر صفحة النقابة ووسائل الاعلام.

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