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كهرباء غزة توضح أسباب تأثر جدول التوزيع

الأحد 09 مايو 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة توضح أسباب تأثر جدول التوزيع



غزة /سما/

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، مساء اليوم الأحد، أسباب تأثر جدول توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة.

وقالت الشركة "إن الخط رقم (9) المغذي لمحافظة رفح للعمل مجددا بعد جهود كبيرة واستثنائية بذلتها طواقم شركة توزيع الكهرباء في عملية اصلاحه نظرا لطبيعة ومكان العطل الذي أصابه منتصف ليلة أمس".

وأضافت "تم إعادة خطي بغداد والقبة للعمل مجددا بعد انتهاء عملية الفصل المبرمج لكليهما لدواعي أعمال الصيانة والتي تم الإعلان عنها سابقا".

وأشارت إلى أنه تزامن مع عملية خروج الخطوط الثلاثة التي تحمل طاقة تقدر بنحو (36) ميجاوات، تدني لكمية الطاقة المستلمة من محطة التوليد من قرابة (65) ميجاوات إلى (55) ميجاوات بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية، باجمالي طاقة غير متاحة قرابة (46) ميجاوات وهي كمية كهرباء كبيرة كان لها تأثير مباشر على جدول توزيع الكهرباء في المحافظات الخمس.

#كهرباء غزة #قطاع غزة #جدول توزيع الكهرباء #محافظات غزة

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