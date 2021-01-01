فصيل فلسطيني يهاجم وزير التنمية الاجتماعية بسبب شيكات الشؤون: أين ذهبت أموال الفقراء؟

غزة /سما/

اعتبرت "لجان المقاومة" قرار وزير التنمية والشئون الاجتماعية بتقليص وخصم على المساعدات التي تقدمها لفئة الفقراء والمحتاجين الذين يتلقون شيكات الاعانة استهتار كبير وعمل مرفوض ومستهجن ومدان ويضع وزارة التنمية والشئون الاجتماعية ووزيرها مجدلاني تحت علامات استفهام كبيرة وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وقبل عيد الفطر المبارك .



واكدت" لجان المقاومة" ان من حق شعبنا ان يتسائل اين ذهبت باقي اموال ومخصصات هذه الفئة المغلوبة على امرها والتي تعاني من الفقر الشديد في ظل حديث المانح الاوروبي بوصولها كاملة لخزانة وزارة المالية التابعة للسلطة، معتبرة ان هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تاتي في اطار التضييق وزيادة معاناة ابناء شعبنا .



ودعت" لجان المقاومة" السلطة ورئيس وزارئها الى تدارك الامر وصرف المساعدات المالية لهذه الفئة كاملة قبل عيد الفطر المبارك.