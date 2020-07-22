سلطة النقد تمدد العمل بالتعليمات رقم 27 لسنة 2020 حتى نهاية العام الجاري

رام الله /سما/

أصدرت سلطة النقد، اليوم الأحد، تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين، مدّدت بموجبها العمل بالتعليمات رقم 27 لسنة 2020، بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية وأزمة فيروس "كورونا".

جاء ذلك، بحسب بيان صحفي صادر عن سلطة النقد، في ضوء استمرار الآثار السلبية الناجمة عن تداعيات أزمة الفيروس على القطاعات الاقتصادية، وبهدف مساعدة المقترضين المتضررين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية والحفاظ على العمالة وتطوير دورة الإنتاج.

وبموجب التعليمات الجديدة، يتم السماح بتطبيق التعليمات رقم 27 لسنة 2020، على الأقساط المتوقع استحقاقها حتى تاريخ 31/12/2021، وذلك بإعادة هيكلة أو جدولة التسهيلات/ التمويلات، بهدف دعم مواجهة التحديات التشغيلية وتمويل السيولة قصيرة الأجل، وفقاً للشروط الواردة في التعليمات.

يذكر أن سلطة النقد أصدرت التعليمات رقم 27 لسنة 2020، بتاريخ 22/7/2020، في إطار التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية وتداعياتها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.