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البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء الصدامات في القدس

الأحد 09 مايو 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء الصدامات في القدس



القدس المحتلة /سما/

أعرب بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء الوضع في القدس، داعيا إلى إنهاء الصدامات في المدينة المقدسة.

وقال البابا فرانسيس في رسالة عقب صلاة الأحد: "العنف لا يولد سوى العنف، فلنوقف هذه المواجهات"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

ودعا جميع الأطراف إلى "البحث عن حلول مشتركة؛ من أجل احترام هوية المدينة المقدسة المتعددة الأديان والثقافات".

وأضاف: "أدعو الله أن يكون هذا مكانا للقاء، وليس للاشتباكات العنيفة، ومكانا للصلاة والسلام".

وجاءت دعوات البابا غداة ليلة ساخنة شهدت مواجهات عنيفة جديدة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وأسفرت عن إصابة 100 فلسطيني واعتقال 45 آخرين.

#بابا الفاتيكان #القدس #الاعتداءات الاسرائيلية

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