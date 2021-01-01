عمران خان يدين اعتداءات الاحتلال على "قبلة المسلمين الأولى"

اسلام اباد /سما/

أدان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأحد، الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مؤكدا دعم بلاده للشعب الفلسطيني.

وقال خان في تغريدة على تويتر: "ندين بشدة اعتداءات القوات الإسرائيلية خاصة خلال شهر رمضان على الفلسطينيين والمسجد الأقصى، القبلة الأولى، منتهكة جميع الأعراف الإنسانية والقانون الدولي".

وأضاف: "نكرر دعمنا للشعب الفلسطيني. كما يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة".

وأمس أعلنت باكستان إلى جانب السعودية، دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال البلدان إنهما "يدعمان بشكل كامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب بيان مشترك على هامش زيارة رسمية لخان، إلى السعودية بدأت الجمعة..

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

ومساء يومي الجمعة والسبت، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والقدس عن إصابة نحو 300 شخصا، بحسب "الهلال الأحمر" الفلسطيني.