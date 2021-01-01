سويسرا: طرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح لا يتماشى مع القانون الدولي

برن /سما/

قالت سويسرا، إن عمليات طرد العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية، لا يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ويزيد من تأجيج التوترات.

وقالت الخارجية السويسرية في بيان، اليوم الأحد، إنها قلقة للغاية بشأن تصاعد العنف في القدس، خاصة في الحرم الشريف، وفي الشيخ جراح، داعية جميع الأطراف إلى العمل على الفور لنزع فتيل التوترات.

وتابع البيان: "يجب ضمان الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف والتعايش السلمي لجميع سكان القدس وفقًا للقانون الدولي".

وأكدت سويسرا "يُعد البحث عن حل الدولتين المتفاوض عليه وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليًا أحد أولويات إستراتيجية المجلس الاتحادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2024، وتبقى سويسرا على استعداد لمساعدة الأطراف في استئناف الحوار".