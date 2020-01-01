الأب مسلم يُوجه دعوة لرجال الدين المسيحيين بالتوجه للمسجد الأقصى

القدس المحتلة /سما/

وجه الأب مانويل مسلم عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية دعوة لرجال الدين المسيحيين بالتوجه فوراً إلى المسجد الأقصى وإثبات الأخوة مع المسلمين في مواجهة الاحتلال وجرائمه والدفاع عن المسجد المبارك.

وقال مسلم، في تصريحٍ صحفي: "إنّ المقدسيين يقاتلون من أجل كرامتهم ومقدساتهم وبيوتهم في معركة من أجل الأرض والإنسان والدين"، مُحذراً من أنّ الاحتلال يحاول السيطرة على كل القدس لتمرير مخططات تصفوية.

وناشد مسلم الكل بتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الاحتلال بكل قوة، لأن القدس يجتمع فيها المسجد الأقصى المقدس للمسلمين وكنيسة القيامة المقدسة للمسيحيين.

وأكد الأب مسلم، على أنّ معركتنا مع الاحتلال سننتصر بها لأننا أصحاب أخلاق مقابل سوء أخلاق العدو ومستوطنيه، ولا يوجد غازي عبر التاريخ جاء للقدس إلا وقد هزم أمام عنفوان أهلها.