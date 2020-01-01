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الرئاسة لـ"نتنياهو": الفلسطينيون فرضوا روايتهم التاريخية والنصر الذي تحقق بالقدس أكبر من الجميع

الأحد 09 مايو 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة لـ"نتنياهو": الفلسطينيون فرضوا روايتهم التاريخية والنصر الذي تحقق بالقدس أكبر من الجميع



رام الله /سما/

رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأحد، على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي قال فيها إنه "يرفض الضغط الذي يمنعه من البناء في مدينة القدس".

وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاستيطان وأي بناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وهو مدان ومرفوض فلسطينيا ودوليا.

وتابع أن القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء شعبنا البطل في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الحفاظ على الراية، ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان.

وأردف أن معركة القدس أثبتت للجميع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات التي تحاك ضده، وأنه الرقم الصعب في أية معادلة تحاول المساس بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية، منوهًا إلى أن معركة القدس كشفت أعداء وحدة الشعب الفلسطيني عندما أزال الشعب الفلسطيني أوهام موازين القوى بنضالهم المشروع.

وجاء في حديثه: "هذا نصر لن يساوم الشعب الفلسطيني على ثمنه، وسيدافع الشعب الفلسطيني عن مصالحه الوطنية، والمعركة اليوم أثبتت أن صنع السلام يتم فقط من خلال نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

 وأكمل أبو ردينة: "هذا مسار سياسي حددته الثوابت الوطنية، وعدم الاستسلام للمخططات الاستعمارية والمؤامرات الإقليمية، وأن الفلسطينيين فرضوا روايتهم التاريخية، وأسقطوا ليس فقط صفقة القرن بل أسقطوا رهانات البعض الإقليمية نتيجة اليقظة الدائمة والوعي الوطني والمواقف التي حافظت على الإرادة الحازمة والثابتة لخوض هذه المعركة العادلة".

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