  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يهدد قطاع غزة: "سنرد بقوة على أي عمل عسكري"

الأحد 09 مايو 2021 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد قطاع غزة: "سنرد بقوة على أي عمل عسكري"



القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على أن جيش الاحتلال سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) قول نتنياهو خلال اجتماع في بلدية القدس: "لن نسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، لن نسمح بالتوتر والعنف".

وأضاف: "في نفس الوقت أقول للتنظيمات إن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل (عدواني) من قطاع غزة"، معربًا عن رفض حكومته بشدة للضغوط لعدم الاستيطان في القدس.

وزعم نتنياهو: "للأسف هذه الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة، أقول لأصدقائنا في العالم، إن لكل دولة الحق في البناء في (عاصمتها) وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به".

#بنيامين نتنياهو #المقاومة الفلسطينية #فصائل المقاومة #قطاع غزة #القدس

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

أين سقط الصاروخ الصيني؟

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

النائب منصور عباس غير مرحب به في حي الشيخ جرّاح.. لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

هنية يبعث رسالة لزعماء وقادة دول عربية وإسلامية: تصعيد الاحتلال تجاوز كلّ الخطوط الحمراء!

الرئاسة لـ"نتنياهو": الفلسطينيون فرضوا روايتهم التاريخية والنصر الذي تحقق بالقدس أكبر من الجميع

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والتونسي والعاهل الاردني..

الضيف على مفترق سرايا غزة : التحذير الاخير ..

"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية