نتنياهو يهدد قطاع غزة: "سنرد بقوة على أي عمل عسكري"

القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على أن جيش الاحتلال سيرد بقوة على أي عمل عسكري صادر من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) قول نتنياهو خلال اجتماع في بلدية القدس: "لن نسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، لن نسمح بالتوتر والعنف".

وأضاف: "في نفس الوقت أقول للتنظيمات إن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل (عدواني) من قطاع غزة"، معربًا عن رفض حكومته بشدة للضغوط لعدم الاستيطان في القدس.

وزعم نتنياهو: "للأسف هذه الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة، أقول لأصدقائنا في العالم، إن لكل دولة الحق في البناء في (عاصمتها) وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به".