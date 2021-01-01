ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارات قرب مدرسة في كابول إلى أكثر من 50

كابول / سما/ د ب أ

ارتفع عدد القتلى نتيجة انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مدرسة فى المنطقة الغربية للعاصمة الأفغانية كابول أعقبه انفجار لغمين، إلى أكثر من 50 شخصا، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد.

وقال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية إن ما لا يقل عن 100 شخص آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع يوم السبت بالقرب من مدرسة بنات في حي دشت البرتشي، وهي منطقة يسكنها الهزارة الشيعية في العاصمة الأفغانية.

وكان معظم الضحايا من المدنيين، غالبيتهم من الطالبات، اللواتي كن يغادرن المدرسة عندما وقع الانفجار.

وأضاف عريان أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، حيث كانت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى والقتلى حتى وقت متأخر من مساء السبت.

وتعرض التفجير الذي استهدف الطالبات للإدانة على نطاق واسع محليًا ودوليًا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وسارعت طالبان إلى نفي تورطها في الهجوم. ومع ذلك، ألقت الحكومة باللوم على الجماعة المتشددة.

يشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ينشط أيضًا في البلاد.