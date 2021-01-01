  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارات قرب مدرسة في كابول إلى أكثر من 50

الأحد 09 مايو 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارات قرب مدرسة في كابول إلى أكثر من 50



كابول / سما/ د ب أ

ارتفع عدد القتلى نتيجة انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مدرسة فى المنطقة الغربية للعاصمة الأفغانية كابول أعقبه انفجار لغمين، إلى أكثر من 50 شخصا، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد.

وقال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية إن ما لا يقل عن 100 شخص آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع يوم السبت بالقرب من مدرسة بنات في حي دشت البرتشي، وهي منطقة يسكنها الهزارة الشيعية في العاصمة الأفغانية.

وكان معظم الضحايا من المدنيين، غالبيتهم من الطالبات، اللواتي كن يغادرن المدرسة عندما وقع الانفجار.

وأضاف عريان أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، حيث كانت سيارات الإسعاف تنقل الجرحى والقتلى حتى وقت متأخر من مساء السبت.

وتعرض التفجير الذي استهدف الطالبات للإدانة على نطاق واسع محليًا ودوليًا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وسارعت طالبان إلى نفي تورطها في الهجوم. ومع ذلك، ألقت الحكومة باللوم على الجماعة المتشددة.

يشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ينشط أيضًا في البلاد.

#انفجار سيارة مفخخة #افغانستان #داعش

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

أين سقط الصاروخ الصيني؟

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

النائب منصور عباس غير مرحب به في حي الشيخ جرّاح.. لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والتونسي والعاهل الاردني..

الضيف على مفترق سرايا غزة : التحذير الاخير ..

"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

وزيرة الصحة : تسجيل 7 وفيات و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

32851

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية