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بقيادة كبار الحاخامات ورؤساء المدارس الدينية: المستوطنون يستعدون لاقتحام الأقصى غدًا

الأحد 09 مايو 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقيادة كبار الحاخامات ورؤساء المدارس الدينية: المستوطنون يستعدون لاقتحام الأقصى غدًا



القدس المحتلة /سما/ عكا

ذكر موقع "هار هبايت حدشوت" العبري، أن المستوطنين الإسرائيليين يستعدون لاقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى، غدًا من الساعة 7:00 - 11:00 صباحًا، بقيادة كبار الحاخامات ورؤساء المدارس الدينية اليهودية.
 
وقال الموقع: إن المئات من المستوطنين يوقعون حاليًا على عريضة ضد أي قرار قد يصدر خلال اليوم يمكن أن يلغي الاقتحام غدًا.
 
ومن جهته قال قائد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية: إن "الشرطة تقوم بإجراءات عملياتية لتأمين مسيرة الأعلام للمستوطنين في يوم القدس غدًا".
 
وأصيب أكثر من 90 فلسطينيًا من المصلين المحتشدين في المسجد الأقصى بجروح متفاوتة، أمس السبت، إثر اعتداء الشرطة الإسرائيلية عليهم.
 
وحذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية المستوى السياسي في إسرائيل من السماح لليهود بإجراء فعاليات "يوم القدس" غدًا أو السماح لهم بإجراء مسيرة الأعلام التي تقام سنويًا في البلدة القديمة بمدينة القدس.
 
وقالت مصادر بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية: إن السماح لليهود بدخول البلدة القديمة بالقدس سوف يؤدي إلى زيادة التوتر، وبالتالي إلى احتمالات تصعيد الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة.

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