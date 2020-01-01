اعلام اسرائيلي يكشف دور "تل أبيب" في اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني

القدس المحتلة /سما/

كشف الموقع الإلكتروني "ياهو"، عن دور إسرائيلي في اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير 2020.



وقال الموقع إن الإسرائيليين تمكنوا من الوصول إلى أرقام قاسم سليماني، ثم تمريرها إلى الجانب الأمريكي، الذين تتبعوا بدورهم سليماني وهاتفه من وإلى بغداد.



وأضاف أنه "في الساعات الست التي سبقت صعود سليماني إلى الطائرة من دمشق، قام الجنرال الإيراني بتبديل الهواتف المحمولة ثلاث مرات، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي في تل أبيب حيث عمل مسؤولو الارتباط في قيادة العمليات الخاصة الأمريكية المشتركة مع نظرائهم الإسرائيليين للمساعدة في تتبع أنماط الهواتف المحمولة لسليماني".



وأشار الموقع إلى أن ثلاثة فرق من مشغلي قوة "دلتا" الأمريكية قامت بإلقاء نظرة على مواقع مخفية في مطار بغداد الدولي، في يناير/كانون الثاني 2020، في انتظار القيام بعملية سرية ومعقدة.



ووفقًا للموقع، فإن الفرق الأميركية تنكرت في زي عمال صيانة على جانبي الطريق أو في مبان قديمة وقريبة من مطار بغداد الدولي، وبأن ليلة تنفيذ العملية كانت باردة وملبدة بالغيوم، وبأن تم إبلاغ الحكومة العراقية بإغلاق الجانب الجنوبي الشرقي من المطار، لفترة زمنية قصيرة لإجراء تدريبات عسكرية.



وذكر أن فرق القناصة الثلاث تمركزت على بعد 600 إلى 900 ياردة من "منطقة القتل" (طريق الوصول من المطار) وقد تم تجهيز مثلث لهدفهم عند مغادرته المطار وكان لدى أحد القناصين منظار رصد مزود بكاميرا كانت تبث مباشرة إلى السفارة الأمريكية في بغداد، حيث كان يتمركز قائد قوة دلتا الأرضية مع طاقم الدعم.