إيقاف حركة القطارات: اندلاع عدة حرائق بمستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة

القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عددًا من الحرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة، اليوم الأحد، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.



وقالت قناة كان الاسرائيلية: إن 18 حريق اندلع منذ صباح اليوم في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من القطاع.



وأشار موقع "حدشوت بتخون سديه" إلى أن حريقًا اندلع في المجلس الإقليمي عسقلان، وأفاد موقع "كود كود" العبري باندلاع حريق قريب كيبوتس إيرز، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

ومن جهتها، ذكرت إذاعة الجنوب أنه تم إيقاف حركة القطارات في الجنوب بسبب اندلاع حرائق قرب مسارها.