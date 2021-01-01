  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر الخيرية: أكثر من 13 ألف مستفيد من الطرود الغذائية في الضفة الغربية

الأحد 09 مايو 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر الخيرية: أكثر من 13 ألف مستفيد من الطرود الغذائية في الضفة الغربية



الضفة المحتلة / سما /

وقوفا عند مسؤولياتها الاجتماعية والدينية والإنسانية. واستجابة لاحتياجات الأيتام والأسر الفقيرة في شهر رمضان الفضيل الذين بعانون أوضاعا اقتصادية صعبة. وزعت جمعية قطر الخيرية طرودا غذائية لأكثر من 13 ألف مستفيد في محافظات الضفة الغربية.

وقال حذيفة جلامنة/ مدير مكتب فلسطين أن هذا التدخل سنوي ويهدف إلى تعزيز التكافل والتراحم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الفقيرة والمتعففة، وكذلك الأيتام، ويكتسب أهمية هذا العام بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بسبب جائحة كورونا.

وبين جلامنة أن إطارا للعمل جرى توقيعه مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن شراكة تكاملية حقيقية تجسدت طوال مراحل العمل انعكست في الاختيار الدقيق لقوائم المستفيدين، والتعاون في المديريات المختلفة بين طواقم الجمعية والوزارة، وثمن جلامنة هذه الشراكة، مشيدا بطواقم وكوادر وزارة التنمية الذين يتفاعلون مع جميع مشاريع الجمعية بروح الشراكة والمسؤولية والمهنية.

وأوضح جلامنة أن عملية توزيع الطرود التي انتهت اليوم شملت غالبية محافظات الضفة الغربية، وتمت بيسر وسلاسة، وعلى النحو الذي يراعي حقوق الفئات والأشخاص الأكثر ضعفاً ويعزز سلامتهم ويصون كرامتهم وحقوقهم.

وختم جلامنة بأن قطر الخيرية تتفاعل بإيجابية مع احتياجات الأسر الفقيرة والأيتام في هذه الظروف الصعبة، وتعمل دائما على مراجعة وتقييم تدخلاتها الإنسانية، وتسعى جاهدة لزيادة هذه التدخلات من حيث الكم والنوعية.

#جمعية قطر الخيرية #قطر الخيرية #الطرود الغذائية #طرود

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

أين سقط الصاروخ الصيني؟

هكذا تمكّن الاحتلال من اعتقال منتصر شلبي منفذ عملية “زعترة” بالضفة المحتلّة؟

النائب منصور عباس غير مرحب به في حي الشيخ جرّاح.. لهذا السبب

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الضيف على مفترق سرايا غزة : التحذير الاخير ..

"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

وزيرة الصحة : تسجيل 7 وفيات و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

32851

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية