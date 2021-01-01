الأردن: موظف حكومي يقود عصابة تسول في عمان

وكالات / سما /

أكد مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية القبض على عصابة تمتهن التسول في عمان وتحديدا تتمركز في منطقة إشارات وادي صقرة.

وفي التفاصيل، قال المصدر، ان شكوى وصلت الى الوزارة حول تواجد اعداد كبيرة من المتسولين في منطقة وادي صقرة وتحديدا على الإشارات المرورية فيها، ويقوم المتسولين بالإلحاح على المواطنين في مركباتهم لتقديم مساعدات مالية لهم واستدرار عواطفهم.

وأضاف : فور وصول الشكوى تحركت كوادر مكافحة التسول الى المكان ليتم القبض على المتسولين.

واثناء التحقيق معهم والتوسع به اعترفوا بأنهم عبارة عن مجموعة منظمة تمتهن التسول في عدة مناطق ويقودها ويشرف عليها موظف حكومي يعمل في احدى المؤسسات الحكومية الخدمية.