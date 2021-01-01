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"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

الأحد 09 مايو 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس



القدس المحتلة / سما /

رفض وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، طلبا أمريكيا، بشأن الأحداث الجارية في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساهال"، اليوم الأحد، عن كوهين، أن بلاده ملك لهم، وهي ليست بحاجة إلى توجيهات من أحد، وذلك ردا على طلب أمريكي بشأن الأحداث الجارية في مدينة القدس.

وأفادت الإذاعة بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن، طالبوا بتوضيحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن قضية العقارات في بلدة الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقال إيلي كوهين، ردا على ذلك:" إسرائيل تتصرف بمسؤولية وتسمح بحرية العبادة، لكن يجب اتخاذ إجراءات ضد من يخالف الأمر، هناك من يحرض على النار، وهم عناصر ليسوا في الضفة الغربية، ولكن في غزة. إن عناصر في حركة الجهاد الاسلامي وحماس تتلقى تمويلا من إيران.

#اسرائيل #اميركا #القدس #حي الشيخ جراح

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