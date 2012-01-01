هلال القدس.. صفقات قوية وعين على الألقاب

القدس المحتلة / سما /

واصل نادي هلال القدس نشاطه الكبير في الانتقالات مؤخرا, عقب نهاية منافسات دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وتعاقد هلال القدس مع الشاب الموهوب محمد خروب, للدفاع عن ألوانه في الموسم الكروي القادم 2021-2022.

ولا يعتبر خروب الصفقة الأولى لفريق "العاصمة", إذ سبق له قبل أيام ضم الثنائي موسى ترابين, وفهد كنعان.

كما جدد هلال القدس بقيادة رئيس النادي المحامي ضياء الشويكي, عقود العديد من نجومه أبرزهم هاني عبد الله, وموسى فيراوي, ومحمد عبيد, ومحمد درويش, ومهدي الزعبي, ومحمد أبو ميالة, ومحمد سمار, وسامر زبيدة, ومحمود عويسات.

ويبدو أن هلال القدس عاقد العزم على الظهور بقوة خلال الموسم القادم, خاصة أن الشويكي لا يدخر جهدا في سبيل دعم النادي على الدوام لضمان رجوع الفريق لمنصات التتويج.

يشار إلى أن هلال القدس حامل الرقم القياسي في دوري المحترفين برصيد 4 ألقاب, منها 3 متتالية أعوام 2017, و2018, و2019, بجانب 2012, ناهيك عن تحقيق العديد من الألقاب في بطولات محلية أخرى.