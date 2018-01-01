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تضامنا مع أحداث القدس.. صورة: فريق عالمي يرتدي "الكوفية" الفلسطينية

الأحد 09 مايو 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تضامنا مع أحداث القدس.. صورة: فريق عالمي يرتدي "الكوفية" الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

تضامنا مع الأحداث الجارية في مدينة القدس المحتلة، ارتدى فريق عالمي "الكوفية" الفلسطينية قبل إحدى مبارياته لكرة القدم.

وذكرت قناة "الميادين"، صباح اليوم الأحد، أن فريق "بالستينو" التشيلي قد أعلن، مجددا، ثباته تجاه القضية الفلسطينية، وذلك إزاء ما تتعرض له القدس في هذه الأيام وصمود المقدسيين بوجه قوات الجيش الإسرائيلي، حينما ارتدى الكوفية الفلسطينية قبل دخوله الاستاد في إحدى مبارياته.

قبل انطلاق مباراتهم، أمس السبت، في الدوري التشيلي، دخل لاعبو بالستينو إلى أرض الملعب، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كتحية للفلسطينيين والمقدسيين.

ويشار إلى أن فريق بالستينو قد أحرز لقب الدوري في تشيلي مرتين، عامي 1955 و1978، ولقب الكأس 3 مرات أعوام 1975 و1977، وبعد 41 عاما في 2018.

يعد الفريق صوتا للقضية الفلسطينية ليس في تشيلي وحدها، بل في أمريكا الجنوبية والعالم، وهذا ما يعبر عنه اسمه "بالستينو" أو الفلسطيني باللغة الإسبانية. كما أن بالستينو تحدى قبل أعوام الجالية اليهودية في تشيلي، التي شنّت حملة عليه لوضعه خريطة فلسطين على قميصه، لكنه رفض إزالتها.

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