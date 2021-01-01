تظاهرة في عمان لطرد السفير الاسرائيلي من الاردن

القدس المحتلة / سما /

دعت القوى القومية واليسارية والشبابية والطلابية أبناء الشعب العربي الأردني للمشاركة الفاعلة في الوقفة المساندة لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في القدس المحتلة وحيّ الشيخ جراح، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد/ 9 ايار، بالقرب من جامع الكالوتي/ الرابية.

جاء ذلك دعماً للشباب المقدسي الذي يقدم التضحيات دفاعاً عن عروبة أرضه ومقدساته، ورفضاً لوجود السفارة الاسرائيلية في عمّان، ومطالبتنا بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة المشينة .

واكدت القوى "أن السفارة والمعاهدة والتطبيع في الأردن غطاء للممارسات الصهيونية في القدس، وأن القدس برقبة كل مطبع، وأننا نمثل موقفاً وطنياً وقومياً، وأن وقوفنا يجيء دفاعاً عن السيادة الوطنية والمصلحة القومية".