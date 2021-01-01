يوفنتوس يرصد 30 مليون يورو لعقد صفقة مفاجئة

وكالات / سما /

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل إعادة الفريق إلى المسار الصحيح بعدما خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان وودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 هذا الموسم.

ورغم علامات الاستفهام التي تحيط بمستقبل المدير الفني أندريا بيرلو، وكذلك عدم ضمان اليانكونيري حتى اللحظة التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، إلا أن إدارة الفريق تخطط بالفعل للموسم القادم وتعاقداته، إذ دخل اسمًا مفاجئًا ضمن قائمة المرشحين لارتداء قميص السيدة العجوز.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي نادي إشبيلية الإسباني، إلا أنه لن يكون أحد الثنائي جول كوندي أو لوكاس أوكامبوس، واللذان يعتبرا أهدافًا للعديد من كبار أندية القارة العجوز، بل يضع البيانكونيري أعينه على خوان جوردان.

ولفت التقرير إلى أن اختيار جوردان قد يكون مفاجئًا بالنظر إلى النجوم التي تزامله في إشبيلية، إلا أن يوفنتوس يرى أن اللاعب هو الذي يناسب الفريق لتدعيم وسط الملعب.

وسيتعين على يوفنتوس دفع مبلغ 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الذي يتابعه البيانكونيري منذ عدة أشهر، فيما بات حاليًا جاهزًا للتحرك من أجل التعاقد معه.