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القضاء ينجز أكثر من 20 ألف قضية خلال شهر إبريل المنصرم

الأحد 09 مايو 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء ينجز أكثر من 20 ألف قضية خلال شهر إبريل المنصرم



غزة / سما /

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره الشهري حول الإنجازات والأهداف التي حققها خلال الشهر المنصرم وبين التقرير أن المحاكم النظامية في قطاع غزة أنجزت (20.318) قضية بواقع  (110.33%) خلال شهر إبريل 2021 .

وأوضح التقرير أن المؤسسة القضائية حققت أهدافها ضمن خطتها التشغيلية والاستراتيجية وتجاوزت في ذلك الأسقف الزمنية، بتنفيذها توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء والتزام الطواقم القضائية والإدارية والخدماتية بتقديم خدماتها للمتقاضين بكفاءة وفعالية رغم قلة الموارد المتاحة. مؤكداً على تقديم الخدمات بالشكل اللائق والسرعة المناسبة والجودة المتقنة سعياً منها لتحقيق الأهداف بتحدٍ للمعيقات واستثمار للموارد المتاحة رغم قلتها.

وبين التقرير بأن نسبة الإنجاز في الدعاوى النوعية والطلبات والمخالفات بلغت (111.74%)، حيث تم انجاز (%131.54) من الدعاوى النوعية و (%90.49) من الطلبات الفرعية و(107.09%) من دعاوى البلديات ومخالفات المرور، أما قضايا وطلبات التنفيذ فقد تم انجاز (%109.64) من الوارد وحذف (3149) قضية وارجاع (302) قضية لجدول أعمال دوائر التنفيذ، كما تم اصدار واسترداد (6372) أمر حبس وتنفيذ (94) مهمة بالقوة الجبرية.

 

وأشار التقرير إلى ان انجازات الدعاوى النوعية في محاكم القضاء النظامي حيث ورد لمحكمة النقض (143) وفصلت (146) بنسبة (102.10%)، ومحاكم الدرجة الثانية وردها (1,140) وفصلت (869) بنسبة (76.23%)، ومحاكم الدرجة الأولى ورد إليها (1,263) وفصلت (2,317) بنسبة (183.45%).

 

وأظهر التقرير انجاز الدعاوى النوعية في محاكم القضاء الإداري حيث ورد لمحكمة الدرجة الثانية (7) وأنجزت (12) بواقع (171.43%)، وورد لمحكمة الدرجة الأولى (9) وأنجزت (26) بواقع (288.89%).

يذكر بأن الإنجاز الذي حققه القضاء خلال الشهر المنصرم جاء على الرغم من إغلاق مجمع محاكم خانيونس لمدة 48 ساعة بدءاً من تاريخ 4/4/2021م، وتعطيل العمل يوم الخميس الموافق 8/4/2021م حفاظاً على سلامة المواطنين، وإضافة لإغلاق مجمع محاكم شمال غزة لمدة 72 ساعة بداية من تاريخ 11/4/2021، وتعذر حضور الكثير من القضاة والموظفين بسبب الحالة المرضية والالتزام بإجراءات الحجر المنزلي .

#مجلس القضاء الأعلى #القضاء

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