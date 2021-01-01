  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خريشة: مشاورات لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لبحث التصعيد الإسرائيلي

الأحد 09 مايو 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة: مشاورات لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لبحث التصعيد الإسرائيلي



رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة إبراهيم خريشة، إن هناك اتصالات ومشاورات مع سفراء من الاتحاد الاوروبي والمنظمات العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز، لبحث إمكانية عقد اجتماع أو جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان، بشأن اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة.

وأضاف خريشة في حديث إذاعي، اليوم الأحد، انه سيتم الانتظار حتى يوم غد الإثنين لمعرفة ما سينتج عن اجتماع مجلس الأمن، وفي حال استمر التصعيد ربما ستكون هناك جلسة لمجلس حقوق الانسان.

ودعا خريشة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف أن تقر آليات تلزم إسرائيل بالحفاظ على حرية دور العبادة في القدس، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ عشر سنوات لجان تقصي الحقائق من دخول الاراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على جرائم الاحتلال.

#ابراهيم خريشة #الامم المتحدة #مجلس حقوق الإنسان

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. سبب وفاة عادل التويجري الإعلامي السعودي وآخر ظهور له

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

أين سقط الصاروخ الصيني؟

هكذا تمكّن الاحتلال من اعتقال منتصر شلبي منفذ عملية “زعترة” بالضفة المحتلّة؟

النائب منصور عباس غير مرحب به في حي الشيخ جرّاح.. لهذا السبب

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

32851

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

لهذا السبب .. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تصاعد الأحداث غدا في القدس

مشعل: القدس ستبقى ملتهبة والخيارات مفتوحة أمام المقاومة و الضيف عند وعده

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية