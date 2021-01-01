خريشة: مشاورات لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لبحث التصعيد الإسرائيلي

رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة إبراهيم خريشة، إن هناك اتصالات ومشاورات مع سفراء من الاتحاد الاوروبي والمنظمات العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز، لبحث إمكانية عقد اجتماع أو جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان، بشأن اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة.

وأضاف خريشة في حديث إذاعي، اليوم الأحد، انه سيتم الانتظار حتى يوم غد الإثنين لمعرفة ما سينتج عن اجتماع مجلس الأمن، وفي حال استمر التصعيد ربما ستكون هناك جلسة لمجلس حقوق الانسان.

ودعا خريشة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف أن تقر آليات تلزم إسرائيل بالحفاظ على حرية دور العبادة في القدس، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ عشر سنوات لجان تقصي الحقائق من دخول الاراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على جرائم الاحتلال.