مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

رام الله / سما /

أعلن وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، عن موعد صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد في تصريح لإذاعة وطن، بأنه سيتم صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية، يوم غدٍ الإثنين الموافق 10 مايو 2021، بقيمة 750 شيكل.

وقال: بسبب الأزمة المالية التي نمر بها، سيتم تأجيل الدفعات المتبقية لشهر ٩، نظراً لتأخر أموال الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: ننتظر رد سلطة النقد فيما يتعلق بفتح البنوك الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل، حتى يتمكن كافة المستفيدين من مخصصات شيكات الشؤون استلامها.