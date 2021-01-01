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مانويل مسلم يدعو المسيحيين للتوجه الى الأقصى والمشاركة في الدفاع عنه

الأحد 09 مايو 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانويل مسلم يدعو المسيحيين للتوجه الى الأقصى والمشاركة في الدفاع عنه



القدس المحتلة / سما /

وجه الأب مانويل مسلم عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية دعوة لرجال الدين المسيحيين بالتوجه فورا إلى المسجد الأقصى وإثبات الاخوة مع المسلمين في مواجهة الاحتلال وجرائمه والدفاع عن المسجد المبارك.

وناشد مسلم الكل بتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الاحتلال بكل قوة، لأن القدس يجتمع فيها المسجد الأقصى المقدس للمسلمين وكنيسة القيامة المقدسة للمسيحيين.

وقال مسلم إن المقدسيين يقاتلون من أجل كرامتهم ومقدساتهم وبيوتهم في معركة من أجل الأرض والإنسان والدين.

وحذر من أن الاحتلال يحاول السيطرة على كل القدس لتمرير مخططات تصفوية.

وأكد أن معركتنا مع الاحتلال سننتصر بها لأننا أصحاب أخلاق مقابل سوء أخلاق العدو ومستوطنيه، ولا يوجد غازي عبر التاريخ جاء للقدس إلا وقد هزم أمام عنفوان أهلها.

#مانويل مسلم #المسجد الأقصى #القدس

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