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وقفات تضامنية في المدارس إسنادا لمدينة القدس وأهلها

الأحد 09 مايو 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

نظمت مدارس فلسطين، اليوم الأحد، وقفات دعم وإسناد لمدينة القدس وأهلها الصامدين في وجه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية الاستعمارية الرامية إلى اقتلاع الأهالي وتهجيرهم.

ورفع الطلبة خلال الفعاليات يافطات خُطت فوقها عبارات تندد بممارسات الاحتلال والمستوطنين بحق القدس والأهالي، مطالبين بحمايتهم والدفاع عنهم في معركتهم العادلة في سبيل البقاء والكرامة، كما تم توظيف الإذاعة المدرسية وأجزاء من الحصص للحديث عن مكانة القدس وقيمتها الوطنية والدينية والإنسانية والحرب التي يشنها الاحتلال ضدها.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني أن هذه الفعاليات تندرج في إطار التفاعل الطبيعي مع قضية القدس وما تتعرض له من ممارسات وسياسات عدوانية، لافتا إلى ما يجابهه التعليم من تحديات ومضايقات في العاصمة في سياق محاولات الاحتلال ضرب مقومات الهوية الوطنية الجمعية وسياسات الأسرلة وغيرها.

#المدارس #القدس #الاحتلال

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