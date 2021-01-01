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الصحة العالمية: المتحور الهندي أكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات

الأحد 09 مايو 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: المتحور الهندي أكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات



وكالات / سما /

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن المتحور الهندي من (كوفيد-19(، هو أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالهند، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ومقاومة للقاحات.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، إن "النسخة المتحورة "بي واحد 617" التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر هي حتما أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان".

وأضافت سواميناثانان، وهي طبيبة أطفال وباحثة هندية، ان منظمة الصحة العالمية تصنف هذا المتحور ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس، لأن قدرته على التفشي أكبر وكذلك قدرته على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المرضى الذين يصابون به هي أعلى منها لدى المرضى الذين يصابون بالنسخة الأصلية.

وأوضحت أن "هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضا مقاوما للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية".

وحذرت سواميناثان من أن "الأمر سيستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، للوصول إلى معدل 70 إلى 80%" من السكان الملقحين.

#منظمة الصحة العالمية #الطفرة الهندية

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