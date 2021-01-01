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برنامج غزة للصحة النفسية يختتم أنشطة مشروع رياضة من أجل الابتسامة

الأحد 09 مايو 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اختتم برنامج غزة للصحة النفسية أنشطة مشروع رياضة من أجل الابتسامة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz في نادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - خانيونس

وقام برنامج غزة للصحة النفسية بتنفيذ نشاط ختامي لأنشطة مشروع رياضة من أجل الابتسامة، تشمل توزيع هدايا على الأطفال المشاركين في المشروع بالإضافة إلى تكريم نادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - خانيونس و المدربين والمدربات الرياضيين في النادي.

و حضر النشاط ممثلا عن برنامج غزة للصحة النفسية كلا من الدكتور ياسر أبو جامع مدير عام البرنامج و أ. قصي أبو عودة مدير دائرة العلاقات الخارجية و تنمية الموراد و م. حسن الشاعر منسق المشروع فيما حضر ممثلا عن نادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - خانيونس أ. مصطفى أبو حطب مسؤول العلاقات العامة بالنيابة عن أ. جهاد أبو حطب المدير الإداري لمقر الجمعية في حي الأمل بخانيونس.

وتم تنفيذ النشاط بحضور المدربين والمدربات الرياضيين و مجموعة من الأطفال المشاركين في نادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث عبر الدكتور ياسر أبو جامع في كلمته عن شكره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz على دعمها وتمويلها للمشروع، كما تقدم بالشكر والتحية من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بكل طواقمها وكوادرها والمدربين الرياضيين الذين ساهموا في نجاح المشروع رغم الظروف الصعبة التي أثرت على جميع مناحي الحياة بسبب فايروس كورونا كما عبر عن شكره للأطفال لالتزامهم بحضور أنشطة المشروع واجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

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