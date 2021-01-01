رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، تسجيل عشرات الاصابات والاعتقالات خلال المواجهات المستمرة في مدينة القدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

90 ألفا يحيون ليلة القدر في الأقصى.. واستمرار المواجهات في المدينة المقدسة

مواجهات في الضفة وغزة وتظاهرات في أراضي الـ48

الرئيس يؤكد أهمية الوحدة وإنهاء الانقسام

"مركزية فتح": القدس عنصر إجماع ووحدة للكل الفلسطيني وساحة صدام مع الاحتلال

السعودية وباكستان تؤكدان دعمهما إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

المالكي والصفدي يؤكدان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا والتعاون الإسلامي الثلاثاء لبحث جرائم الاحتلال في القدس

ساندرز يطالب بموقف رسمي أميركي من الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

13 وفاة و491 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتحذيرات من موجة رابعة

إدانات عربية وإسلامية ودولية لاقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

"الرباعيــة" تعرب عن قلقها لاحتمال إخلاء عائلات فلســطينية من منازلها بالشــيخ جــراح

الاتحاد الأوروبي: عمليات تهجير وإخلاء الفلســطينيين في القدس غير قانونية

المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الثلاثاء

"الأيام":

القدس تواصل انتفاضتها.. عشرات الإصابات واعتقالات بالمواجهات مع الاحتلال

الرئيس: الأوضاع في القدس خطيرة بفعل الإعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال

تواصـل حملات الإدانة العربيـة والـدولية لممارسات الاحتلال ضد مواطني القـدس

"الرباعية الدولية" تعرب عن قلقها العميق

5 إصابات في تظاهرات ليلية شرق القطاع

نتنـيـاهــو يسـعـى لتأجـيـل إخلاء "الشيخ جراح" لمنع تدهور الأوضاع

الجيش الإسرائيلي يحدث "بنك الاهداف" لقصف قطاع غزة

عضو كنيست متطرف يطالب بإطالاق النيران على المتظاهرين بالقدس

المفتي يدعو لمراقبة هلال شوال بعد غروب شمس الثلاثاء

إصابة العشرات خلال قمع مسيرة كفر قدوم وإغلاق طريق في بيتا لدعم بؤرة استيطانية

"الصحـة" تحذر من موجة رابعة من الوباء "جراء حالة الاستهتار والمخالطة في رمضان"

أردوغان: إسرائيل دولة "إرهابية وحشية"

تركـيـا: العلاقات مــع مصــر ستصل لمستويات رفيعة قريبا

الأردن: 29 وفاة و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعتقالات خـلال تظاهــرات في بلدات عربية بالداخل دعمًا للقدس

كابول: 55 قتييلا وإصابة العشرات بانفـجــارات استهـدفــت مــدرســة

"القدس":

انتصار جديد للمقدسيين بإرغام شرطة الاحتلال علىى التراجع عن قرار منع حافلات فلسطينيي الداخل من الوصول إلى الاقصى

رغم اجراءات الاحتلال: أكثر من 90 ألف مصل يحيون ليلة القدر في الحرم الشريف

خلال اتصال هاتفي.. الرئيس يضع أمير قطر في آخر التطورات الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس

استعدادت اسرائيلية لتصعيد محتمل ومفوض الشرطة يتوعج بقمع أحداث القدس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بمسافر يطا والعروب ووسط الخليل

مؤسسات حقوقية تقدم تقريرا للأمم المتحدة حول المستوطنات الإسرائيلية

المفتي يدعو لمراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الثلاثاء