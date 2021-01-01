لهذا السبب .. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تصاعد الأحداث غدا في القدس

القدس المحتلة / سما /

حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، المستوى السياسي في إسرائيل من السماح لليهود بإجراء احتفالات "يوم القدس" أو السماح لليهود بإجراء مسيرة الأعلام التي تقام سنويا بالبلدة القديمة في مدينة القدس.



وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد أن المنظومة الامنية الإسرائيلية حذرت المستوى السياسي الإسرائيلي، من السماح للمستوطنين بإجراء مسيرات الإعلام السنوية، التي ستقام في ذكرى توحيد مدينة القدس، غدا الأثنين.



وبحسب الصحيفة، شدد مصادر بالمنظومة الامنية الإسرائيلية على أن السماح لليهود بدخول المسجد الأقصى، سوف يؤدي الى زيادة التوتر بالقدس، وبالتالي الى احتمالات تصعيد الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت صحيفة هآرتس، الى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت بالأمس، انها ستسمح الاثنين، للمستوطنين بإجراء مسيرة الأعلام غدا بالبلدة القديمة بالقدس، واغلاق طريق باب العامود حتى الساعة السابعة والنصف مساءًا أمام المسلمين.