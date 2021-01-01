إصابات كورونا تتجاوز 400 ألف رغم إجراءات الإغلاق الصارمة

وكالات

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد -19 في الهند بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي يوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إغلاقا صارما للحد من انتشار الفيروس.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 4092 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد ضحايا الوباء في الهند إلى 242362.

كما ارتفعت الإصابات بالفيروس بمقدار 403.738 حالة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

يأتي ذلك، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكا كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وقالت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان إن "النسخة المتحورة "بي واحد 617" التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر هي حتما أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان".