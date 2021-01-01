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"الارصاد" تحذر: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم

الأحد 09 مايو 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الارصاد" تحذر: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد حار جدا وجافاً و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

و هذه الليلة، يكون الجو دافئا تسبيا في معظم المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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