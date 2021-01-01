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طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق دير البلح

الأحد 09 مايو 2021 03:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق دير البلح



دير البلح/سما/

استهدفت طائرات الإحتلال الإسرائيلي ، فجر الأحد، نقطة أمنية لقوات "الضبط الميداني" التابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي" قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤخرا موقعا عسكريا لحماس جنوب قطاع غزة ، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف الليلة.

وكان قد أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب ، فجر اليوم، عن "رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط" كما قال

وتحدث الاعلام العبري عن سماع دوي انفجار وسط قطاع غزة، جراء استهداف دبابات الجيش الاسرائيلي نقطة رصد تابعة لحركة "حماس" شرق دير البلح.

#غزة #دير البلح #قصف غزة

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