  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي توجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال: على قيادته أن يفهموا رسالة المقاومة جيداً

السبت 08 مايو 2021 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي توجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال: على قيادته أن يفهموا رسالة المقاومة جيداً



غزة / سما /

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت، الاحتلال الإسرائيلي "من أي عدوان يخطط له ويلوح به"، قائلةً أن على قيادته أن يفهموا رسالة المقاومة جيداً.

ودعت الحركة، في بيان صحفي، الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وأراضي 48 للبقاء في حالة جاهزية تامة ومواصلة الرباط لافشال اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم الإثنين المقبل، الموافق 28 رمضان، مضيفةً "ليعلم العدو وكل من يسانده، بأن رجال الأقصى هم أهل التحدي والصمود، مهما بلغ إرهاب وعنصرية الاحتلال الصهيوني".

وتابعت الحركة، في بيانها: "لقد أثبت أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48، أنهم على قدر المسئولية، وهم يتحدون حواجز الاحتلال، مصممين على بلوغ المسجد الأقصى، وإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في ربوعه وساحاته وقرب قبة صخرته، لا ترهبهم تهديدات نتنياهو وغانتس وكوخافي".
واستكملت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، نشيد بنفير جماهير شعبنا من الأراضي المحتلة عام 48 للرباط في الأقصى وإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان هناك مع إخوانهم المقدسيين الذين يخوضون معركة بطولية مهروها بدمائهم التي سالت ولم تزل تسيل في المسجد المبارك".

وأشادت "بالشباب الثائر في قطاع غزة والضفة الغربية الذي انتفض واستجاب سريعا وبلا تردد لنداء أحرار القدس، ونزل إلى الميدان، لينغص على العدو عتمة ليله".
 

#الجهاد الاسلامي #الشعب الفلسطيني #قطاع غزة #المسجد الاقصى #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

السور التي تقرأ ليلة القدر 2021

صحيفة تكشف رد "حماس" على الوسيط المصري بهدف منع تدهور الأوضاع

مجدلاني يحدد موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

قناة اسرائيلية تتساءل: لماذا لم تقرر قيادة حماس اطلاق الصواريخ ردا على أحداث القدس؟

شاهد.. المطرب البريطاني روجر ووترز لـ"بايدن": ماذا لو جاء مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

استعدادا لتصعيد متحمل مع حماس بغزة.. هآرتس: الجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية بالجنوب

الارباك

فعاليات الإرباك الليلي تعود مجددا على الحدود الشرقية لقطاع غزة

أبو عبيدة للمقدسيين: "قائد أركان القسام وعدكم ولن يخلف وعده"

تحذيرات ساخنة وأوامر بتحديث بنك الأهداف.. اعلام اسرائيلي: كوخافي يأمر جيشه بالاستعداد لمعركة بغزة

هآرتس: هناك عوامل عديدة أدّت الى تفاقم الاوضاع بالقدس.. الشرطة الاسرائيلية صبت الزيت على النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية