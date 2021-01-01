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الرباعية الدولية توجه رسالة لاسرائيل.. وتعرب عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات اليومية بالقدس

السبت 08 مايو 2021 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرباعية الدولية توجه رسالة لاسرائيل.. وتعرب عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات اليومية بالقدس



رام الله / سما /

 أعرب مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، عن قلقهم لاحتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.

وأعلنوا في بيان صحفي مشترك، الليلة، عن معارضتهم للإجراءات الأحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل.

وأعرب المبعوثون عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، ولا سيما المواجهات التي وقعت الليلة الماضية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ودعوا السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف خلال هذه الفترة من الأيام المقدسة الإسلامية، وجميع الأطراف إلى التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه.

وكرر مبعوثو الرباعية الدولية، التزامهم بحل الدولتين المتفاوض عليه.

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