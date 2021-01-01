الاحتلال سيتيح جولات استفزازية للمستوطنين في القدس يوم الإثنين

القدس المحتلة / سما /

تتّجه شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى إتاحة عبور "مسيرة الأعلام" الاستفزازيّة التي ينفّذها المستوطنون في ذكرى "توحيد القدس"، التي تحلّ يوم الإثنين المقبل، في منطقة باب العامود وفي الحيّ الإسلامي، رغم التوترات الكبيرة في مدينة القدس.

ويوم "توحيد القدس" هو ذكرى احتلال الشطر الشرقي للمدينة، بالتقويم العبري.

وقرّر قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيليّة، دورون ترجمان، إغلاق باب العامود وطريق الواد في البلدة القديمة أمام المسلمين حتى الساعة 19:30، ومنع أهالي البلدة القديمة من دخول هذه الأحياء.

ولم تقرّر شرطة الاحتلال بعد إن كانت ستتيح للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك أم لا، بحسب ما ذكر موقع "هآرتس"، اليوم، السبت، على أن يُتّخذ القرار صباح الإثنين المقبل.

وينظم شبيبة تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني هذه المسيرة منذ ثلاثين عامًا، ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف من المستوطنين يحملون الأعلام الإسرائيليّة، مقتحمين المسجد الأقصى المبارك، عبر الأحياء الفلسطينيّة في المدينة.

كما تشهد هذه المسيرة سنويًا هتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.

وشهدت باحات المسجد الأقصى ومصلياتها مساء الجمعة، اعتداءات إسرائيلية متواصلة على المصلين، بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت على المصلين، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية اعتدت على النساء المتواجدات في ساحة مصلى قبة الصخرة، وأطلقت نحوهن قنابل الصوت.

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج "باب العامود"، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حيّ الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.